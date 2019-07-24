ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлСюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»
  • 18:31
    • Мамаду Сако требует от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в проведении допинг-теста
  • 18:12
    • «Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье
  • 17:26
    • Хавбек «Лацио» близок к переходу в «МЮ»
  • 17:14
    • Нико Ковач: Лерой Зане — игрок нашей мечты
  • 16:57
    • «Ювентус» одолел «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
    Все новости спорта

    Мамаду Сако требует от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в проведении допинг-теста

    Между тем Скандалы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако обратился в суд, обвинив Всемирную антидопинговую организацию в ошибке при проведении допинг-теста. Об этом пишет Evening Standart.

    Мамаду Сако
    Мамаду Сако

    Все началось в 2016 году, когда ВАДА отстранила центрбека от футбола на месяц. В его крови обнаружили якобы запрещенное вещество под названием хигенамин. Из-за этого Сако пропустил финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» проиграл «Севилье» со счетом 1:3.

    По словам француза, эта ситуация негативно отразилась на его карьере в сборной.
    В дальнейшем выяснилось, что хигенамин не числится в базе данных ВАДА как запрещенное вещество. После этого Сако оправдали.

    Теперь футболист решил отсудить у организации 13 млн фунтов, что в переводе на евро составляет примерно 14,5 млн. Свое решение игрок объяснил тем, что после всей этой истории его карьера пошла на спад. Кроме того, он потерял в доходе и популярности.

    Несмотря на все оправдания со стороны ВАДА, суд принял решение провести дополнительную проверку, чтобы озвучить окончательное решение. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • Вчера в 18:07
    •
  • Прогноз
  • «Чертаново» — «Ротор»
  • 1.64
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Чертаново» первые очки в сезоне у «Ротора»?
  • «Чертаново» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • БАТЭ и «Русенборг» порадуют голами
  • БАТЭ — «Русенборг». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Решит ли «Ференцварош» вопрос выходом в следующий раунд ЛЧ еще в Венгрии?
  • «Ференцварош» — «Валлетта». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней 22/07/2019 в 23:030
  • 14:13
    • «Атлетико» хочет приостановить трансфер Гризманна
  • 13:28
    • «Оренбург» сможет принять «Зенит» дома
  • 13:08
    • СМИ: «Краснодар» договорился о трансфере полузащитника «Сент-Этьена»
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру 22/07/2019 в 21:210
  • Экспресс дня

  • Чемпион Норвегии окажет сопротивление БАТЭ
  • 4.53
    •
  • 18:15
    • «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород»
  • 16:26
    • Себальос прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»
  • 16:14
    • «Эвертону» интересен лидер «Кристал Пэлас»
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы Вчера в 11:510
  • 12:56
    • КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА
  • 10:53
    • Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC
  • 10:36
    • Зарипов планирует играть в хоккей еще два-три года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие