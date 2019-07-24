Мамаду Сако требует от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в проведении допинг-теста

Защитникобратился в суд, обвинив Всемирную антидопинговую организацию в ошибке при проведении допинг-теста. Об этом пишет Evening Standart.

Все началось в 2016 году, когда ВАДА отстранила центрбека от футбола на месяц. В его крови обнаружили якобы запрещенное вещество под названием хигенамин. Из-за этого Сако пропустил финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» проиграл «Севилье» со счетом 1:3.

По словам француза, эта ситуация негативно отразилась на его карьере в сборной.

В дальнейшем выяснилось, что хигенамин не числится в базе данных ВАДА как запрещенное вещество. После этого Сако оправдали.

Теперь футболист решил отсудить у организации 13 млн фунтов, что в переводе на евро составляет примерно 14,5 млн. Свое решение игрок объяснил тем, что после всей этой истории его карьера пошла на спад. Кроме того, он потерял в доходе и популярности.

Несмотря на все оправдания со стороны ВАДА, суд принял решение провести дополнительную проверку, чтобы озвучить окончательное решение. 0