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    В «Порту» опасаются коллективной игры «Краснодара»

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    Фернанду Гомеш, являющийся директором «Порту», дал свой комментарий касательно соперника «драконов» по Лиге чемпионов. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.

    Футболисты «Порту»
    Футболисты «Порту»

    «Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом. Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет — не очень хорошо для "Порту". Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов», — сказал Гомеш.

    Кроме того, топ-менеджер португальского клуба утверждает, что впереди команду ждут тяжелые минуты. В частности Гомеш отметил хорошее коллективное взаимодействие, которым обладает «Краснодар».

    Португалец также заявил, что в команде хорошо знакомы с российским футболом, поэтому игроки готовятся к тяжелому соперничеству. 0

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