В «Порту» опасаются коллективной игры «Краснодара»

, являющийся директором, дал свой комментарий касательно соперника «драконов» по Лиге чемпионов. Его слова приводит информационное агентство ТАСС

«Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом. Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет — не очень хорошо для "Порту". Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов», — сказал Гомеш.

Кроме того, топ-менеджер португальского клуба утверждает, что впереди команду ждут тяжелые минуты. В частности Гомеш отметил хорошее коллективное взаимодействие, которым обладает «Краснодар».

Португалец также заявил, что в команде хорошо знакомы с российским футболом, поэтому игроки готовятся к тяжелому соперничеству. 0