«Ман Сити» готов расстаться с Отаменди и Мангаля ради приобретения Магуайра

Как сообщает The Daily Star, руководстводо сих пор надеется приобрести центрбека. При этом «горожанам» придется соблюдать правила финансового фейр-плей.

Отмечается, что в таком случае «шейхи» будут готовы отпустить Николаса Отаменди и Эльякима Мангаля. Топ-менеджеры клуба уже приняли ряд решений по этим футболистам.

Так при подписании Магуайра «Ман Сити» отпустит Мангаля в качестве свободного агента, а Отаменди предложат «Валенсии», причем его стоимость составит 15-20 млн евро.

Ранее «Ман Юнайтед» предложил «Лестеру» 77 млн евро, однако «лисы» отказались продавать защитника за такую сумму. В итоге стоимость Магуайра была поднята до 90 млн евро. Сам футболист недоволен таким решением и все же хочет покинуть стан «синих» этим летом. 0