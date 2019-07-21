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    «Ман Сити» готов расстаться с Отаменди и Мангаля ради приобретения Магуайра

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    Как сообщает The Daily Star, руководство «Манчестер Сити» до сих пор надеется приобрести центрбека «Лестер Сити» Харри Магуайра. При этом «горожанам» придется соблюдать правила финансового фейр-плей.

    Харри Магуайр
    Харри Магуайр

    Отмечается, что в таком случае «шейхи» будут готовы отпустить Николаса Отаменди и Эльякима Мангаля. Топ-менеджеры клуба уже приняли ряд решений по этим футболистам.

    Так при подписании Магуайра «Ман Сити» отпустит Мангаля в качестве свободного агента, а Отаменди предложат «Валенсии», причем его стоимость составит 15-20 млн евро.

    Ранее «Ман Юнайтед» предложил «Лестеру» 77 млн евро, однако «лисы» отказались продавать защитника за такую сумму. В итоге стоимость Магуайра была поднята до 90 млн евро. Сам футболист недоволен таким решением и все же хочет покинуть стан «синих» этим летом. 0

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