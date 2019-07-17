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    Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Копа Америка

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    Федерация футбола Аргентины решила оспорить решение арбитра, который судил поединок сборных Чили и Аргентины. По мнению аргентинской стороны, у судьи не было причин давать прямую красную карточку Лионелю Месси, пишет Mundo Deportivo.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Аргентинец был удален в матче за 3 место. После этого со стороны Месси последовали обвинения в адрес Южноамериканской конфедерации футбола. В частности он обвинил ее представителей в коррупции. Также он негативно высказывался касательно работы судей на Кубке Америки 2019.

    Капитан сборной Аргентины считает, что в полуфинале арбитр матча подсуживал Бразилии, а в игре за 3 место судья принял ряд неправильных решений. За такие высказывания Южноамериканская конфедерация может отстранить Месси от участия в матчах за национальную команду на 2 года.

    Представители Федерации футбола Аргентины составили письмо и направили его в КОНМЕБОЛ. Авторы заявления также надеются, что Месси не отстранят от участия в квалификации к ЧМ-2022. 0

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