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    Алжир выбил Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки

    Кубок Африки-2019 Сборная Алжира Сборная Кот-д`Ивуара
    Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв в четвертьфинале команду Кот-д'Ивуара — 1:1 (4:3 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 20-й минуте открыли алжирцы — отличился полузащитник Софьян Фегули. А на 62-й минуте Жонатан Коджиа сравнял счет.

    Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.

    В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты сборной Алжира. Решающий промах в составе ивуарийцев исполнил Серей Дье, пославший мяч в каркас ворот.

    В полуфинальном матче Алжир сыграет с Нигерией, которая в своем матче обыграла ЮАР.

    Кубок Африки. 1/4 финала
    Кот-д`Ивуар — Алжир — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 3:4
    Голы: Фегули, 20 (0:1). Коджья, 62 (1:1)Нереализованный пенальти: Бунеджа, 48 (штанга)Серия пенальти: Бенсебаини — 0:1. Кессье — 1:1. Слимани — 1:2. М.Корне — 2:2. Э.Делор — 2:3. В.Бони — 2:3 (вратарь). Унас — 2:4. Градель — 3:4. Белаили — 3:4 (штанга). Дье — 3:4 (штанга)Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Багайоко, Траоре, Канон (Комара, 54), Кулибали, Дье, И.Сангаре (Гбамен, 78), Кессье, Градель, Заа (М.Корне, 94), Коджья (В.Бони, 96)Алжир: М`Боли, Манди, Бенсебаини, Аталь (Зеффан, 30), Бенламри, Фегули (Э.Делор, 120+1), Гедиура, Махрез (Унас, 86), Беннасер, Бунеджа (Слимани, 78), БелаилиПредупреждения: Заа, 29. Бенсебаини, 29. Беннасер, 39. Багайоко, 43. Гбоуо, 46. Кессье, 88. Комара, 120
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