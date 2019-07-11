Алжир выбил Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки

вышла в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв в четвертьфинале— 1:1 (4:3 по пенальти).

Фрагмент матча twitter.com/CAF_Online 30 000 Призы по промо WN2019 Играть!

Счет в матче на 20-й минуте открыли алжирцы — отличился полузащитник Софьян Фегули. А на 62-й минуте Жонатан Коджиа сравнял счет.

Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты сборной Алжира. Решающий промах в составе ивуарийцев исполнил Серей Дье, пославший мяч в каркас ворот.

В полуфинальном матче Алжир сыграет с Нигерией, которая в своем матче обыграла ЮАР.