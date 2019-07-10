Денис Черышев начал тренироваться с «Валенсией»

Игрок сборной России иуже приступил к тренировкам с «бэтменами». Однако пока что он официально принадлежит, сообщает AS.

Из-за того, что трансфер Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию» еще не оформлен, футболиста не внесли в список на предсезонную подготовку. Тем не менее о переходе россиянина «оранжевые» сообщили еще 29 июня.

Несмотря на все нюансы сделки, полузащитник уже приступил к тренировкам, так как хочет поскорее набрать игровую форму после полученной травмы в конце прошлого сезона.

К слову, в сезоне 2018/2019 на правах аренды в «Валенсии» Черышев провел 41 поединок, забив 4 раза и 5 раз отличившись ассистом. 0