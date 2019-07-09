Каземиро прокомментировал поведение Месси на Копа Америка

Бразильский полузащитниквысказался насчети его критики в сторону судей Кубка Америки за ошибки и коррупцию, сообщает «СпортЭкспресс»

Небольшое интервью хавбека сборной Бразилии и мадридского «Реала» опубликовала газета Marca. «Каждый, у кого есть рот, может говорить все, что он хочет» — пишется в испанском издании. Также футболист отметил, что не в его компетенции обсуждать такие темы, и он не собирается говорить о работе судейского корпуса Копа Америка 2019.

Напомним, что Лионель Месси регулярно высказывался в негативном ключе о судьях турнира. Он обвинил их в подсуживании бразильской сборной, а также в ошибках, которые были допущены во время матчей.

Сборная Бразилии выиграла у Аргентины в полуфинале Кубка со счетом 2:0. После этого selecao заработали золото, одолев в финале Перу 3:1. 0