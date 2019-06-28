«Милан» отстранен от еврокубков на один сезон

отстранен от участия в Лиге Европы в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Россонери» получили наказание в связи с нарушениями правил финансового фейр-плей.

Ранее появилась информация, что «Милан» договорился с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона он получит годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия финансового фейр-плей.

Предполагается, что место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.

«Милан» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. 0