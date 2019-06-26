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    Бразилия — Парагвай: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Парагвая Календарь Кубка Америки-2019
    Стадию плей-офф Кубка Америки 28 июня откроет поединок Бразилии и Парагвая. Команды выйдут на поле стадиона «Гремио» в Порту-Алегри и начнут играть в 03:30 по московскому времени.

    Фелипе Коутиньо
    Фелипе Коутиньо

    Несмотря на всю критику, которая обрушилась на сборную Бразилии со стороны СМИ, результат команды все же оправдал ожидания болельщиков. Бразильцы исправились за провал в 2016 году, выйдя на этот раз в плей-офф и заняв первое место с двумя победами и одной ничьей. Теперь осталось достойно выступить в финальной части.

    Парагвай хоть не с легкостью, но все же вышел из группы. Команда доставила проблем и Колумбии, и Аргентине. Не исключено, что Бразилии тоже придется помучаться и найти подход к обороне «красно-белых». Единственное, что пока сильно бросается в глаза, так это безвыигрышная серия гостей на этом турнире, поскольку они не могут победить уже 7 матчей подряд.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Букмекеры очень высоко оценивают шансы «избранных» на проход в полуфинал. На победу в основное время даются коэффициенты 1.17 и 19.0 соответственно. Коэффы на проход еще больше демонстрируют доверие контор к бразильцам — 1.06 и 10.5.

    Касательно матча Бразилия — Парагвай свои мысли выразила редакция сайта LiveSport.Ru. Сайт предлагает несколько прогнозов с коэффициентами 1.82, 1.92 и 1.98.

    Игру покажут по телеканалам Матч ТВ и Матч Футбол. Текстовая трансляция этого события будет доступна на сайте LiveCup.Run. 0

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