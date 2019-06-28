Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года

В пятницу состоится одна из четырех игр первой стадии плей-офф Копа Америка, в которой встретятся сборные Бразилии и Парагвая. За путевку в полуфинал команды будут сражаться в Порту-Алегри. В 03:30 по мск прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Бразилия — Парагвай.

Бразилия

Сборная Бразилии — одна из четырех команд турнира, которая еще не терпела ни одного поражения в рамках текущего розыгрыша. Из своей группы A коллектив вышел с первой строчки, набрав 7 очков. Напомним, что бразильцы выиграли у Боливии 3:0, сыграли вничью с Венесуэлой 0:0 и разгромили Перу 0:5.

Отсутствие пропущенных голов является не только заслугой обороны и вратаря, но и грамотно подобранной тактики. Наставник сборной, Тите, делает упор на контроль мяча, а также заставляет своих футболистов чаще играть на половине поля соперника, тем самым отводя игру от своих ворот.

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Все три прошлых соперника имели 1 или 2 реальных шанса за всю игру. Это не удивительно, поскольку «желто-зеленые» контролировали мяч не менее 69% игрового времени во всех трех случаях.

Стиль игры «избранных» ярко демонстрирует статистика активных действий по зонам. Свою треть поля они занимают всего лишь на 17%, тогда как центр и треть соперника «пятикратные чемпионы» занимают на 53% и 33% соответственно.

Бразилия потеряла Каземиро. Он отсидит дисквалификацию. Фернандиньо получил повреждение, но вполне имеет шансы выйти на поле.

Парагвай

Сборная Парагвая, попав в группу B, заставила своих соперников понервничать. Хотя команда так и не одержала ни одной победы, сыграв вничью с Катаром 2:2 и Аргентиной 1:1, а также уступив Колумбии 1:0.

Нельзя сказать, что коллектив по всем статьям проигрывает бразильцам, но то, что вторые будут больше держать мяч, это однозначно. В среднем за игру парагвайцы владеют мячом 46% игрового времени, и это на 19% меньше, чем у соперника. Да и точность передач у гостей похуже будет. Их главным оружием станут стремительные выпады в атаку.

«Гуарани» не выигрывают на Кубке Америки уже 7 матчей кряду. Однако стоит отметить, что в 1/4 финала «красно-белые» обыгрывали Бразилию. Было это в 2015 году, и тогда счет оказался 1:2 в пользу парагвайцев.

В составе есть ярко выраженный ассистент. Это Альмирон (2 ассиста). Чаще всего он выступает связующим звеном между полузащитой и нападением команды, играя крайнего или центрального атакующего полузащитника.

Прогноз

Коэффициенты на победу Бразилии и Парагвая составляют 1.16 и 17.0 соответственно. 8.70 предлагают на исход «ничья».

Бразилия, несмотря на всю критику, которая сыпется в ее адрес, все же достойно смотрится на этом Кубке Америки. Единственное, чего не хватает «желто-зеленым», так это лучшей реализации и создания большего числа голевых ситуаций.

Парагвай же явно слабее в этой паре. Тем не менее коллектив вполне способен заставить бразильских игроков понервничать.

Мы ожидаем, что хозяева будут много контролировать мяч и тем самым держать игру под контролем. Парагвай станет больше находиться в обороне и действовать по ситуации. Поэтому оборонительные редуты соперника «избранные» смогут раскрыть не сразу. Прогноз — ИТ Бразилии меньше 2.5 за 1.82. 0