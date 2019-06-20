Месси: Невыход Аргентины из группы будет сумасшествием

Нападающий сборной Аргентиныпрокомментировал ничейный результат с Парагваем (1:1) в матче второго тура Кубка Америки.

«Было много моментов. Мы хорошо начали, с четкой идеей. После пропущенного гола пришлось немного перестроиться. Во втором тайме нужно было забивать, и это был лучший период в матче.

То, что нам не удалось выиграть, расстраивает. Теперь нужно обязательно побеждать в последнем матче в группе. Невыход из группы будет сумасшествием, но мы уверены в себе», — приводит слова Месси TNT Sports LA.

Сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая — 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагваю предстоит встреча с Колумбией. 0