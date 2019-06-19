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    Англия в меньшинстве уступила Франции на молодежном Евро

    Чемпионат Европы по футболу до 21 года Сборная Англии Футбол Англии Сборная Франции Футбол Франции
    В матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы U21 в группе С сборная Англии уступила команде Франции со счетом 1:2.

    Французы набрали три очка
    Французы набрали три очка

    Первый тайм прошел без голов. Счет был открыт на 54-й минуте, автором гола стал англичанин Фил Фоден, которому ассистировал Джеймс Мэддисон. Через несколько минут Хамза Чодури получил красную карточку и оставил англичан вдесятером.

    На 89-й минуте французы восстановили равновесие благодаря голу Нанитамо Иконе с передачи Жеффа Рен-Аделеда. Решающий эпизод произошел на 95-й минуте — защитник сборной Англии Аарон Ван-Биссака отправил мяч в собственные ворота и принес победу Франции.

    В следующем туре Франция сыграет с Хорватией, Англии предстоит игра с Румынией. Оба матча состоятся 21 июня. 0

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