Англия в меньшинстве уступила Франции на молодежном Евро

В матче первого тура группового этапав группе С сборнаяуступила командесо счетом 1:2.

Первый тайм прошел без голов. Счет был открыт на 54-й минуте, автором гола стал англичанин Фил Фоден, которому ассистировал Джеймс Мэддисон. Через несколько минут Хамза Чодури получил красную карточку и оставил англичан вдесятером.

На 89-й минуте французы восстановили равновесие благодаря голу Нанитамо Иконе с передачи Жеффа Рен-Аделеда. Решающий эпизод произошел на 95-й минуте — защитник сборной Англии Аарон Ван-Биссака отправил мяч в собственные ворота и принес победу Франции.

В следующем туре Франция сыграет с Хорватией, Англии предстоит игра с Румынией. Оба матча состоятся 21 июня. 0