Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба

Спортивный комментатороценил игру форварда сборной России

«Смотрел в последние дни матчи Лиги наций и обратил внимание, что сборная Голландии, хотя и вышла в финал Лиги наций, не имеет такого нападающего, как Дзюба. Подобной фигуры ей сильно не хватало. Поэтому Дзюба — в принципе наше достояние.

В Нижнем Новгороде Дзюба показал два варианта своей игры. Возможно, с подачи Черчесова. Поначалу он действовал на месте "столба", но не использовал свои моменты.

Потом вспомнил то, что ему в "Зените" удавалось весной, пошел на фланг и стал неплохо действовать в подыгрыше. Однако в центре не хватало такого партнера, как Сердар Азмун.

Если отталкиваться от продуктивного дуэта Дзюбы с иранцем, то нужно было бы и в сборной подыскать ему похожего партнера. Самый близкий по стилистике — Федор Чалов.

Очень жаль, что в матчах с не самыми сильными соперниками этот тандем не был опробован. У Алексея Миранчука в роли Азмуна немножко не получалось.

Возможно, Чалову не предоставили шанса потому, что игра в Шотландии не предполагает сочетания двух нападающих.

Там, видимо, Черчесов с самого начала насытит полузащиту. Но мне было бы интересно посмотреть на связку армейца с Дзюбой», — сказал Гусев Team Russia. 0