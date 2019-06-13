Last-Modified: Wed, 12 Jun 2019 22:55:03 GMT Content-type: text/html Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба — Футбол — LiveSport.Ru
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    Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Лига наций Сборная Голландии
    Спортивный комментатор Виктор Гусев оценил игру форварда сборной России Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Смотрел в последние дни матчи Лиги наций и обратил внимание, что сборная Голландии, хотя и вышла в финал Лиги наций, не имеет такого нападающего, как Дзюба. Подобной фигуры ей сильно не хватало. Поэтому Дзюба — в принципе наше достояние.

    В Нижнем Новгороде Дзюба показал два варианта своей игры. Возможно, с подачи Черчесова. Поначалу он действовал на месте "столба", но не использовал свои моменты.

    Потом вспомнил то, что ему в "Зените" удавалось весной, пошел на фланг и стал неплохо действовать в подыгрыше. Однако в центре не хватало такого партнера, как Сердар Азмун.

    Если отталкиваться от продуктивного дуэта Дзюбы с иранцем, то нужно было бы и в сборной подыскать ему похожего партнера. Самый близкий по стилистике — Федор Чалов.

    Очень жаль, что в матчах с не самыми сильными соперниками этот тандем не был опробован. У Алексея Миранчука в роли Азмуна немножко не получалось.

    Возможно, Чалову не предоставили шанса потому, что игра в Шотландии не предполагает сочетания двух нападающих.

    Там, видимо, Черчесов с самого начала насытит полузащиту. Но мне было бы интересно посмотреть на связку армейца с Дзюбой», — сказал Гусев Team Russia. 0

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