Клубы РПЛ интересуются защитником сборной Туниса

Дилан Бронн
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По информации источника, за 23-летним тунисским футболистом также следят «Бетис», «Севилья», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».
В завершившемся сезоне Бронн принял участие в 33 матчах чемпионата Бельгии и записал на свой счет 8 забитых мячей.
Контракт защитника с «Гентом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет 7 млн евро.
За сборную Туниса защитник сыграл 11 матчей и забил 1 мяч (на чемпионате мира в России в матче против Бельгии). 0