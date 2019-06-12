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    Клубы РПЛ интересуются защитником сборной Туниса

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    Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн находится в поле интересов нескольких клубов РПЛ, сообщает MadeinFoot.

    Дилан Бронн
    Дилан Бронн

    По информации источника, за 23-летним тунисским футболистом также следят «Бетис», «Севилья», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».

    В завершившемся сезоне Бронн принял участие в 33 матчах чемпионата Бельгии и записал на свой счет 8 забитых мячей.

    Контракт защитника с «Гентом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет 7 млн евро.

    За сборную Туниса защитник сыграл 11 матчей и забил 1 мяч (на чемпионате мира в России в матче против Бельгии). 0

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