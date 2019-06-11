Защитник «Уфы» перешел в «Локомотив»

Защитникперешел из «Уфы» в «Локомотив», сообщает официальный сайт московский клуб.

25-летний футболист заключил с «железнодорожниками» контракт на четыре года.

«Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи "железнодорожников" в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи.

Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!», — заявил Живоглядов.

Живоглядов выступал в «Локомотиве» на юношеском и молодежном уровне, а профессиональную карьеру начал в московском «Динамо». Цвета «Уфы» он защищал с 2016 года. 0