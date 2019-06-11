Газизов: Живоглядов перешел в один из ведущих клубов РПЛ

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал трансферв «Локомотив» и заявил, что это не последний трансфер для команды текущим летом.

Игрок подписал четырехлетний контракт с московским клубом.

«Я думаю, это наш не последний трансфер из клуба в это межсезонье. Мы свой путь по подготовке игроков держим до конца, Дмитрий достойно перешел в один из ведущих клубов премьер-лиги.

Мы пожелали ему удачи и сказали: Давай, продвигайся в Лиге чемпионов!», — сказал Газизов «Р-Спорт».

Живоглядов перешел в «Уфу» из «Динамо» в 2016 году. В минувшем сезоне Живоглядов провел за команду 29 матчей во всех официальных турнирах.

В 2006–2009 годах он был в системе «Локомотива», после чего перешел в «Динамо». 0