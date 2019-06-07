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    Сборная Италии обыграла Мали и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Италии Футбол Италии
    Молодежная сборная Италии обыграла команду Мали (4:2) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

    Сборная Италии
    Сборная Италии

    Счет был открыт на 13-й минуте — Ибраима Коне отправил мяч в свои ворота. На 38-й минуте Секу Койта сравнял счет.

    На 60-й минуте нападающий итальянцев Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед. На 79-й минуте Мохамед Камара забил второй гол в ворота сборной Италии.

    На 81-й минуте Пинамонти реализовал пенальти, вновь выведя итальянцев вперед. Окончательный счет установил Давиде Фраттези на 84-й минуте.

    Отметим, что в середине первого тайма африканская сборная осталась вдесятером после удаления Усмана Диаките на 21-й минуте.

    В полуфинале команда Паоло Николато встретится с Украиной, которая обыграла колумбийцев. 0

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