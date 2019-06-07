Сборная Италии обыграла Мали и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

обыграла(4:2) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Счет был открыт на 13-й минуте — Ибраима Коне отправил мяч в свои ворота. На 38-й минуте Секу Койта сравнял счет.

На 60-й минуте нападающий итальянцев Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед. На 79-й минуте Мохамед Камара забил второй гол в ворота сборной Италии.

На 81-й минуте Пинамонти реализовал пенальти, вновь выведя итальянцев вперед. Окончательный счет установил Давиде Фраттези на 84-й минуте.

Отметим, что в середине первого тайма африканская сборная осталась вдесятером после удаления Усмана Диаките на 21-й минуте.

В полуфинале команда Паоло Николато встретится с Украиной, которая обыграла колумбийцев. 0