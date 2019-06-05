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    «Челси» требует от «Ювентуса» компенсацию за Сарри

    Трансферы Футбол Англии Челси Футбол Италии Ювентус
    Руководство «Челси» требует от «Ювентуса» компенсацию за главного тренера Маурицио Сарри в размере шести миллионов евро, утверждает Sky Sports.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    По информации источника, для того, чтобы лондонцы беспрепятственно отпустили 60-летнего специалиста обратно в Италию, туринцам необходимо выплатить «синим» требуемую сумму отступных.

    Ранее появилась информация о том, что Сарри уже согласовал с «Ювентусом» контракт на три года.

    Напомним, что Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника Антонио Конте. С «аристократами» он завершил сезон в АПЛ на третьем месте и выиграл Лигу Европы. 0

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