ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенТрансферный дайджест. 28 мая — 3 июня
  • 20:56
    • Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
  • 20:39
    • Зверев сыграет в четвертьфинале «РГ» с Джоковичем
  • 20:20
    • Халеп разгромила Свёнтек и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 17:50
    • Сборная России отправила шесть мячей в ворота «Чертаново»
  • 17:36
    • СКА перейдет на площадку канадского размера в сезоне 2019/20
    Все новости спорта

    Колыванов покинул «Торпедо»

    Торпедо Второй дивизион. Центр ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта.

    Игорь Колыванов
    Игорь Колыванов

    Руководство москвичей не стало предлагать специалисту новый договор. По данным СМИ, новым главным тренером черно-белых будет Сергей Игнашевич.

    «Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

    О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба команды.

    Напомним, под руководством Колыванова черно-белые выиграли зону «Центр» в ПФЛ и получили повышение на следующий сезон в ФНЛ.

    Специалист возглавлял команду с июня 2017 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
  • 03:50
    •
  • Прогноз
  • Аргентина U20 — Мали U20
  • 2.05
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет чисто африканское противостояние?
  • Сенегал U20 — Нигерия U20. Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Сент-Луис» снова сравняет счет в серии с «Бостоном»
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Чем закончатся азиатские разборки на ЧМ?
  • Япония U20 — Южная Корея U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис «Ролан Гаррос». Вылет обидчиц Осаки и Серены Уильямс, Джокович обыграл ШтруффаОбзор девятого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису 21:170
  • 15:51
    • Джокович разгромил Штруффа на «Ролан Гаррос»
  • 13:37
    • На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
  • 13:23
    • «Салават Юлаев» заполучил нападающего «Сент-Луиса»
    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити» Футбол Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?Топ-5 претендентов на победу в главном еврокубке 03:500
  • Экспресс дня

  • Украина одолеет «проклятие» 1/8 финала
  • 4.08
    •
  • 21:59
    • Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
  • 21:46
    • Черчесов: Матч с «Чертаново» был нужен, чтобы поддержать игровой тонус
  • 21:39
    • Колыванов покинул «Торпедо»
    «Крылья Советов» Футбол Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элитеРеакция спортивных СМИ на ответные стыковые матчи, определившие состав РПЛ сезона 2019/20 01:250
  • 11:57
    • «Реал» видит в Эриксене замену Модричу
  • 11:44
    • «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Штутгарта»
  • 11:27
    • VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие