Колыванов покинул «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо»покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта.

Руководство москвичей не стало предлагать специалисту новый договор. По данным СМИ, новым главным тренером черно-белых будет Сергей Игнашевич.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба команды.

Напомним, под руководством Колыванова черно-белые выиграли зону «Центр» в ПФЛ и получили повышение на следующий сезон в ФНЛ.

Специалист возглавлял команду с июня 2017 года. 0