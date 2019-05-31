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    Сборная Франции обыграла Мали на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Панамы Сборная Саудовской Аравии
    Молодежная сборная Франции обыграла команду Мали (3:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 12-й минуте встречи открыли французы — отличился полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Микаэль Кюисанс. Уже через две минуты Секу Койта сравнял счет.

    На 64-й минуте нападающий «ПСЖ» Мусса Диаби вывел сборную Франции вперед благодаря реализованному пенальти, а на 87-й минуте форвард «Лиона» Амин Гуири упрочил преимущество «трехцветных».

    На 90-й минуте за сборную Мали еще один гол забил Абдулайе Диаби.

    В параллельном матче команда Саудовской Аравии уступила Панаме со счетом 1:2.

    По итогам трех туров в группе Е сборная Франции обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.

    Команда Мали вышла в 1/8 финала со второго места, а Панама попала в плей-офф турнира как одна из четырех лучших сборных, среди занявших третье место.

    Сборная Саудовской Аравии не сумела набрать ни одного очка в трех матчах. 0

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