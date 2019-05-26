Карпин: Матч равных соперников

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями от матча заключительного тура российской премьер-лиги с(0:1).

«Матч равных соперников. Могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Возможны были все три варианта. Сыграли достаточно надежно в обороне.

В первом тайме был только один удар в створ наших ворот, после которого и был забит гол. Во втором тайме также был один момент, когда соперники попали в штангу.

Навскидку, больше ничего не вспомню. Ну а в атаке нам забить не удалось. Анализировать еще что-либо пока смысла нет.

Итоги будем подводить не сейчас. За 5 туров до конца чемпионата обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача.

В кубке страны можно гордится пройденным путем, который прошли. Будем продолжать работать, анализировать, и постараться не повторять свои ошибки.

Кто уйдет, кто придет, будет видно. Пока не готов озвучивать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

После этой победы грозненцы набрали 42 очка и поднялись на восьмую строчку, на счету ростовчан — 41 набранный балл по итогам чемпионата и девятое место в таблице. 0