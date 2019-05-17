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    Ассоциация европейских лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

    УЕФА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Ассоциация профессиональных европейских футбольных лиг (EPFL) выступила против изменений в формате Лиги чемпионов, предложенных Ассоциацией европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

    Ассоциация европейских лиг выступила против реформы Лиги чемпионов
    Ассоциация европейских лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

    «Все европейские лиги отвергают предложения по реформе европейских клубных турниров. Европейские лиги сохраняют твердое убеждение, что предложенные реформы выгодны только богатым и ведущим клубам, но вредит национальным лигам и подавляющему большинству клубов, которые выступают в своих чемпионатах.

    Европейские лиги работают над изменениями, которые обеспечат долгосрочную как финансовую, так и спортивную устойчивость европейских турниров и национальных чемпионатов. Мы считаем, что УЕФА необходимо начать вносить изменения в проект европейских клубных соревнований с нуля.

    В связи с этим УЕФА должен прийти к соглашению с Ассоциацией европейских лиг и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

    Напомним, ЕСА предложила формат группового турнира с четырьмя группам по восемь команд, понижение и повышение в классе, а также гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон первым пяти командам каждой группы. 0

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