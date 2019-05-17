Ассоциация европейских лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

«Все европейские лиги отвергают предложения по реформе европейских клубных турниров. Европейские лиги сохраняют твердое убеждение, что предложенные реформы выгодны только богатым и ведущим клубам, но вредит национальным лигам и подавляющему большинству клубов, которые выступают в своих чемпионатах.
Европейские лиги работают над изменениями, которые обеспечат долгосрочную как финансовую, так и спортивную устойчивость европейских турниров и национальных чемпионатов. Мы считаем, что УЕФА необходимо начать вносить изменения в проект европейских клубных соревнований с нуля.
В связи с этим УЕФА должен прийти к соглашению с Ассоциацией европейских лиг и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.
Напомним, ЕСА предложила формат группового турнира с четырьмя группам по восемь команд, понижение и повышение в классе, а также гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон первым пяти командам каждой группы. 0