ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВыбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманки
  • 16:13
    • Мак может покинуть «Зенит»
  • 15:57
    • Касаткина одолела чешку Синякову в Риме
  • 15:13
    • Мактавиш возглавил «Локомотив»
  • 14:57
    • Левандовски не планирует покидать «Баварию»
  • 14:27
    • СМИ: «Ювентус» предложил новый контракт Аллегри
    Все новости спорта

    Семак: От предложения ПСЖ по Паредесу нельзя было отказаться

    Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о зимнем трансфере полузащитника Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Также специалист прокомментировал переходы форварда Сердара Азмуна, хавбека Вильмара Барриоса и защитника Ярослава Ракицкого.

    «Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться. Нужно уважать выбор игрока, — сказал Семак в эфире "Радио Зенит".

    А новички повлияли на качество игры. Азмун добавил вариативности. Появился быстрый игрок, который может хорошо открываться за спину. Баланс в игре появился с приходом Барриоса, начало атаки и передачи — у Ракицкого.

    Колумбийца аналитики смотрели еще летом, но не было возможности из-за огромной группы игроков в центре поля и сложности с финансами. На Ракицкого в летнее окно была высокая цена, поэтому пришлось перенести переговоры на более поздний срок», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство
  • 13/05/2019 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Даллас»
  • 2.60
  • Завтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада одержит результативную победу над Францией
  • Канада — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Латвия постарается закрыть лидеров атаки Чехии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Вскроет ли Финляндия оборону Дании?
  • Финляндия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов«Манчестер Сити» рискует получить дисквалификацию от УЕФА и пропустить один розыгрыш Лиги чемпионов Вчера в 18:550
  • 09:20
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Буффону новый контракт
  • 09:09
    • «Фенербахче» вновь вернулся к кандидатуре форварда «Спартака»
  • 08:51
    • «Барселона» продаст ряд игроков ради Гризманна и де Лигта
    Хоккеисты «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Сан-Хосе» в овертайме победил «Сент-Луис», Тарасенко отметился голомРезультат матча плей-офф НХЛ 16 мая 08:260
  • Экспресс дня

  • Фавориты обойдутся без провалов на ЧМ-2019
  • 4.80
    •
  • 16:28
    • «Локомотив» подписал голкипера «Куньлуня»
  • 15:44
    • Семак: От предложения ПСЖ по Паредесу нельзя было отказаться
  • 15:28
    • «Интер» продлил контракт с защитником
    Дуглас Коста Футбол Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»Как клубы АПЛ могли бы потратить свои призовые деньги? Вчера в 17:490
  • 08:37
    • «Локомотив» заключит полноценный контракт с Крыховяком
  • 08:08
    • «Милуоки» с победы начал серию против «Торонто»
  • 14:46
    • «Ньюкасл» ведет переговоры о новом контракте с Бенитесом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие