Семак: От предложения ПСЖ по Паредесу нельзя было отказаться

Главный тренерподелился мнением о зимнем трансфере полузащитника

Сергей Семак ФК «Зенит» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Также специалист прокомментировал переходы форварда Сердара Азмуна, хавбека Вильмара Барриоса и защитника Ярослава Ракицкого.

«Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться. Нужно уважать выбор игрока, — сказал Семак в эфире "Радио Зенит".

А новички повлияли на качество игры. Азмун добавил вариативности. Появился быстрый игрок, который может хорошо открываться за спину. Баланс в игре появился с приходом Барриоса, начало атаки и передачи — у Ракицкого.

Колумбийца аналитики смотрели еще летом, но не было возможности из-за огромной группы игроков в центре поля и сложности с финансами. На Ракицкого в летнее окно была высокая цена, поэтому пришлось перенести переговоры на более поздний срок», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс». 0