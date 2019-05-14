«Интер» — «Кьево»: счет матча 2:0, обзор голов

победилв матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0.

«Интер» продолжает борьбу за медали twitter.com/inter 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 39-й минуте счет открыл нападающий Маттео Политано. На 76-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери показал вторую желтую карточку полузащитнику «Кьево» Николе Ригони, после чего гости остались в меньшинстве.

В концовке встречи, на 86-й минуте, хавбек «Интера» Иван Перишич укрепил преимущество хозяев в счете.

«Интер» набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Кьево» с 15 баллами располагается на последней строчке. 0