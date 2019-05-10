«Хоффенхайм» — «Вердер»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

33 тур немецкой Бундеслиги 1 полон интересных матчей. В числе таких встреч противостояние. Место проведения игры — город Зинсхайм, стадион «Вирсоль Рейн-Неккар-Арена». Начало в 16:30 мск.

«Хоффе» всего в одном шаге от зоны Лиги Европы. Всего одно очко отделяет хозяев от «волков», поэтому для них победа в этом матче очень важна. К тому же «сине-белые» не могут выиграть уже две игры подряд. Особенно обидным является тот факт, что «Хоффенхайм» проиграл на своем поле «Вольфсбургу» со счетом 1:4, прервав тем самым свою 4-матчевую победную серию.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Вердер» вылетел из Кубка Германии, поэтому единственным шансом на попадание в еврокубки является 7 строчка в турнирной таблице Бундеслиги. Именно поэтому в гости к «Хоффенхайму» «музыканты» пожалуют с очень серьезными намерениями. Дополнительно мотивировать гостей будет 3-матчевая безвыигрышная серия на выезде.

Фаворит этой пары именно «Хоффенхайм» — 1.45 против 5.41. На ничью любителям ставок предлагают коэффициент 5.26.

Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Вердер» будет вести сайт LiveCup.Run. 0