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    Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019

    Сборная России Футбол России Сборная Португалии Португалия
    Юношеская сборная России проиграли команде Португалии (2:1) во втором матче группового этапа чемпионате Европы-2019 среди футболистов до 17 лет.

    Юношеская сборная России
    Юношеская сборная России

    В составе победителей голами отметились Гонсалу Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50).

    За российскую команду точным ударом с 11-метровой отметки отличился Кирилл Щетинин (68-я минута).

    Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Португалия, набрав три очка, занимает третье место в группе С.

    В заключительном матче на групповом этапе российская сборная 10 мая сыграет против Венгрии, а португальцы в тот же день встретятся с командой Исландии.

    Чемпионат Европы (U-17). Группа С. 2-й тур
    Португалия — Россия — 2:1 (1:0)
    Голы: Баталья, 16; Соуза, 50 — Щетинин, 68 (пен.)Португалия: Соареш, Куарежма (к), Араужу, Бриту, Даниэл, Соуза (Бразау, 76), Рибейру (Бернанду, 76), Круж, Тавареш (Перейра, 81), Томаш (Силва, 63), Баталья (Родригеш, 63)Россия: Алексеев (к), Денисов (Аванесян, 63), Котин, Ушакин, Воробьев, Конюхов, Щетинин, Мельников (Губжоков, 33), Голятов (Шаповалов, 53), Мухин (Савинов, 46), Шмаков (Шамкин, 46)Предупреждение: Даниэл, 89
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