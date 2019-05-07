Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019

проиграли команде(2:1) во втором матче группового этапа чемпионате Европы-2019 среди футболистов до 17 лет.

В составе победителей голами отметились Гонсалу Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50).

За российскую команду точным ударом с 11-метровой отметки отличился Кирилл Щетинин (68-я минута).

Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Португалия, набрав три очка, занимает третье место в группе С.

В заключительном матче на групповом этапе российская сборная 10 мая сыграет против Венгрии, а португальцы в тот же день встретятся с командой Исландии.