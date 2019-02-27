Перемены в «Лестере». Экс-наставник «Ливерпуля» и игрок из непобедимого «Арсенала»

«Лестер» объявил о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера команды после того, как «Селтик» разрешил североирландцу начать переговоры с клубом Премьер-лиги.

В конце прошлой неделе «лисы» попрощались с. Последним для француза стал матч против «Кардифф Сити», в которого его команда потерпела поражение со счетом 1:4.

Сразу после этого начались разговоры о преемнике Пюэля. «Селтик» неохотно, но все же дал Роджерсу разрешение на ведение переговоров, и вот теперь «лисы» утвердили его своим новым наставником.

Но кому назначение Роджерса принесет пользу? А может кто-то почувствует негативные последствия? Журналист Squawka Стив Дженнингз выделил шестерых победителей и троих неудачников.

Победитель: Брендан Роджерс

Брендан Роджерс squawka.com

Роджерс был уволен из «Ливерпуля» в октябре 2015 года. Несколько месяцев спустя он заключил контракт с «Селтиком», с которым выиграл множество трофеев. И все же его критиковали за то, что клуб так и не смог далеко продвинуться в еврокубках.

Экс-наставник «Суонси» возвращается в Англию впервые после отъезда из «Ливерпуля», и, похоже, он правильно рассчитал время. Роджерс вряд ли когда-то бы получил работу в клубе из топ-6, зато ему достался один из лучших составов за пределами этой шестерки.

Роджерс покидает «Селтик» с неоднозначной репутацией. Его успех в Шотландии был впечатляющим, но ожидаемым. Остается неясным, был ли его поход за титулом с «Ливерпулем» в сезоне 2013/14 результатом тренерского мастерства или великолепия Луиса Суареса и компании. Именно поэтому трудно судить, несколько успешным станет его возвращение в Премьер-лигу.

Конечно, Роджерс достиг успеха в «Суонси», что позволило ему переехать на «Энфилд». Если он сможет извлечь максимальную пользу из нынешнего «Лестера», то не нанесет вреда своей репутации.

Победитель: Джейми Варди

Джейми Варди squawka.com

В прошлом месяце Роджерс сделал все возможное, чтобы заполучить в состав «Селтика» нападающего Оливера Берка. Результаты этой сделки оказались смешанными. Во внутреннем первенстве 21-летний игрок блистал, а вот Европе ничем не запомнился, как весь клуб из Глазго.

Роджерс, вероятно, рад, что Джейми Варди сразу же окажется в его распоряжении в «Лестере». Экс-игрок сборной Англии, скорее всего, будет ключевым игроком команды, тем более что Роджерс предпочитает играть по схеме 4-2-3-1, опираясь на нападающего, способного возглавить всю атакующую линию.

Это хорошая новость для Варди, чьи отношения с Пюэлем порой становились нестабильными. К изумлению болельщиков, Варди не попал в стартовый состав в недавнем матче против «Тоттенхэма» (1:3). Когда он вышел на поле во втором тайме, то первым же касанием не забил пенальти.

При Роджерсе подобных проблем с игровым временем быть не должно. Новый наставник обязан признать важность игрока, забившего четверть голов «Лестера» в сезоне.

Неудачник: Нампали Менди

Нампали Менди squawka.com

Нампали Менди провел прошлый сезон в аренде в «Ницце», а летом вернулся в «Лестер», где Пюэль регулярно доверял ему место в стартовом составе (23 раза в АПЛ).

Вероятно, при Роджерсе все изменится, ведь новый тренер почти наверняка захочет использовать потенциал молодого и динамичного дуэта центральных полузащитников, который составят Юри Тилеманс и Вилфред Ндиди. Они провели впечатляющий матч против «шпор» в начале месяца, несмотря на поражение.

Менди травмировался на разминке перед поражением от «Тоттенхэма», поэтому его место в составе занял Ндиди. Именно решение Пюэля о не включении в состав Ндиди и Варди в столь важной встрече отвернуло от него многих фанатов.

Имея это в виду, Роджерс захочет наладить контакт с болельщиками, поэтому предпочтет Ндиди и Тилеманса, а не Менди.

Неудачник: «Селтик»

Футболисты «Селтика» squawka.com

«Селтик» на восемь очков опережает «Рейнджерс» в чемпионской гонке шотландской Премьер-лиге за шесть туров до конца сезона. Даже сейчас, когда состоялось прощание с Роджерсом, понятно, что действующие чемпионы вряд ли упустят корону, ведь для этого должен случиться какой-то невероятный провал.

И все же клуб вряд ли планировал остаться без тренера по ходу сезона. Кроме того, «Селтик» еще играет в Кубке, где может встретиться с тем же «Рейнджерс», если пройдет «Хиберниан» в четвертьфинале.

Трудно представить, как уход Роджерса повлияет на команду в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Однако вполне ожидаемо, что неопределенность будет царить до тех пор, пока не будет найден новый постоянный наставник. До тех пор сложившаяся ситуация так или иначе повлияет на результаты.

Победитель: «Рейнджерс»

Стивен Джеррард squawka.com

Как сказано выше, у «Селтика» не должно возникнуть проблем с тем, чтобы защитить чемпионскую корону в чемпионате Шотландии. Но отсутствие Роджерса простимулирует «Рейнджерс» лучше подготовиться к очной встрече в рамках национального первенства в следующем месяце.

Победа придаст уверенности Стивену Джеррарду перед потенциальной игрой в Кубке Шотландии, если оба клуба, конечно же, преодолеют барьер четвертьфинала.

Джеррард поведет «Рейнджерс» за собой в сезоне 2019/20 с чувством осведомленности и преемственности, тогда как у «Селтика» наступит большая неопределенности в вопросе того, кто будет отвечать за следующий сезон.

Победители: молодые вингеры

Харви Барнс squawka.com

С тех пор как Харви Барнс вернулся из аренды в «Вест Бромвиче», он провел всего пять матчей в Премьер-лиге, не забив ни одного гола. Демарай Грей отыграл 24 матча в английском первенстве, а отличился всего трижды.

Эти результаты могут поставить Барнса и Грея под угрозу. К счастью для дуэта, Роджерс зачастую играет по схеме 4-2-3-1, что означает, что «Лестер» будет полагаться на молодых вингеров, обеспечивающих угрозу с флангов.

Барнс, к слову, в последнее время получал многообещающие голевые моменты. Импульс от прихода нового тренера должен придать ему и другим молодым футболистам уверенности.

Роджерс также постарается извлечь максимальную выгоду от таких игроков, как Джеймс Мэддисон. В атаке ему понадобится молодость и энергия, а не только опыт Варди.

Неудачники: ветераны

Кристиан Фукс squawka.com

Помимо Варди и Каспера Шмейхеля, команда, выигравшая титул в сезоне 2015/16, практически исчезла. Большинство игроков, среди которых Н'Голо Канте, Рияд Марез и Роберт Хут, покинули клуб. Остальные же постепенно отходят на второй план.

Капитан Уэс Морган летом может стать свободным агентом. Фланговые защитники Дэнни Симпсон и Кристиан Фукс уже не могут конкурировать с Рикарду Перейрой и Беном Чилуэллом. Синдзи Окадзаки и вовсе не забил ни одного гола в АПЛ в этом сезоне.

Смена поколений началась еще при правлении Пюэля, но Роджерс, скорее всего, доведет ее до окончательного завершения. Футболисты, которые завоевали титул, просто станут клубными иконами.

Победитель: Нил Леннон

Нил Леннон и Брендан Роджерс squawka.com

Вскоре после того, как было объявлено об уходе Роджерса, «Селтик» сообщил, что бывший наставник Нил Леннон вернется в Глазго, где на временной основе будет работать с командой до конца сезона.

Леннон остался без работы в январе, покинув «Хиберниан» на фоне скандала. Ему, безусловно, повезло вернуться в клуб, где он завоевал множество трофеев как игрок и тренер.

И кто знает, может «Селтик» рассмотрит вопрос о полноценном назначении 47-летнего специалиста, если он приведет клуб к победам в чемпионате и Кубке?

Победитель: Коло Туре

Коло Туре squawka.com

Приезд Роджерса в «Лестер» сопровождался списком тех тренеров, которые войдут в его штаб на «Кинг Пауэр».

Среди трех помощников всплыло имя бывшего защитника «Арсенала» и «Ливерпуля» Коло Туре, который станет одним из тренеров первой команды «Лестера».

За последние несколько лет центральный защитник стал чем-то вроде мема, а также героем известной песни фанатов «Манчестер Сити», но это не должно лишать его шанса проявить себя на тренерском мостике.

Туре был одним из игроков непобедимого «Арсенала» образца сезона 2003/04, так что его громадный опыт должен помочь «Лестеру» поймать правильное вдохновение. 0