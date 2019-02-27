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    Усложнят ли жизнь Халку Феллаини и Хамшик?

    Превью китайской Суперлиги-2019

    Китай. Суперлига Футбол Китая Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули Гуйчжоу Чжичэн Гуанчжоу Эвергранд Ляонин Хувин Тяньцзинь Тэда Тяньцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн Чанчунь Ятай Чунцин Лифань Цзянсу Сунин Хэбей Чайна Форчун Хэнань Цзянье Яньбянь Фуде
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    1 марта стартует новый сезон китайской Суперлиги. Рассказываем, чего ждать от новой кампании, и за кем стоит следить.
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    Кто перешел?

    В межсезонье полузащитник «Барселоны» Паулиньо стал полноценным игроком «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро, тогда как их конкуренты в лице соседей по городу «Гуанчжоу Фули» подписали центрхава «Тоттенхэма» Муса Дембеле за 11 млн фунтов. Еще один звездный новичок, еще один бельгиец и еще один центральный полузащитник в Китае — Маруан Феллаини, приобретенный «Шаньдун Лунэн» у «Манчестер Юнайтед» за 10 млн фунтов.

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    • Лучший бомбардир в истории «Наполи», атакующий хавбек Марек Хамшик обошелся «Далянь Ифан» в 20 млн евро, а нападающий Сандро Вагнер сменил скамейку запасных в «Баварии» на «Тяньцзинь Тэда» Ули Штилике за пять миллионов евро. Тем временем, «Бэйцзин Гоань» удалось защитника сборной Кореи Ким Мин Дже, а бывший форвард «Уотфорда» Одион Игало, забивший 36 голов в 55 матчах местной Суперлиги, из вылетевшего «Чанчунь Ятай» перешел в «Шанхай Шэньхуа».

    Примечательно, что количество легионеров в одном клубе ограничено шестью за один сезон. Тем не менее, команды могут иметь только четверых иностраных исполнителей в составе одновременно, и только трое могут сыграны в матче. Кроме того, китайская федерация футбола облагает 100-процентным налогом трансферы зарубежных игроков, а значит сделка по Хамшику в действительности обошлась «Далянь Ифан» в 40 млн евро.

    Кто стал новичком?

    «Ухань Чжоэр» и «Шэньчжэнь» стали новыми участниками элитного китайского дивизиона.

    Вышедший в Суперлигу благодаря голам бразильца Рафаэла Силвы в прошлой кампании первый, возглавляемый экс-полузащитником «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед» Ли Таем, усилился нападающим «Эспаньола» Лео Баптистао и капитаном сборной Камеруна Стефаном Мбиа.

    Вторую — самую южную команду в элите — тренирует бывший рулевой мадридского «Реала» Хуан Рамон Лопес Каро. Он же вернул в топ-дивизион Китая «Далянь Ифан» в 2017-м году.

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    • Кто претендент на чемпионство?

    Действующий обладатель титула «Шанхай СИПГ» стоит считать фаворитом и нового розыгрыша первенства. Хотя потеря лучшего бомбардира У Лэя, который перебрался в «Эспаньол», а также отсутствие равнозначной замены, означает, что теперь забивать в команде должны другие люди. Тем не менее, немногие в Суперлиге имеют трех легионеров, которые столь же успешны в чемпионате, как Оскар, Элкесон и экс-нападающий «Зенита» Халк.

    Доминировавший в китайском чемпионате на протяжении семи лет «Гуанчжоу Эвергранд», который возглавляет обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро также потерял ключевого исполнителя в лице Рикардо Гуларта. Бразилец вернулася на родину в «Палмейрас» на правах аренды. Вместе с тем, наличие атакующего хавбека Талиски, Паулиньо и ветеранистого вингера Юй Ханьчао должно помочь коллективу в борьбе за золото.

    Подписание Феллаини также обещает помочь и «Шаньдун Лунэн» претендовать на чемпионство после третьего места в прошлой кампании, особенно если учесть форму атакующего дуэта Грациано Пелле и Диего Тарделли. Обещает выстрелить и «Бэйцзин Гоань», тренируемый экс-наставником «Байера» Роджером Шмидтом. «Императорские гвардейцы» в прошлом сезоне выиграли кубок страны и при этом не потеряли никого из своих зарубежных звезд — Седрика Бакамбу, Ренато Аугусто и Хонатана Виера.

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    • Ожидается прогресс и от «Далянь Ифан», позволивший себе дорогостоящую покупку Хамшика, который присоединится к другим видным легионерам и полузащитникам — Яннику Карраско и Николасу Гайтану. На тренерском мостике команды бывшего рулевого «Реала» Бернда Шустера сменил многократный чемпион корейского первенства и азиатской Лиги чемпионов Чхве Ган Хи. Помочь должна и поддержка болельщиков — по средней посещаемости своих матчей в 30 тысяч зрителей «Синие Ястребы» уступают лишь «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».

    «Хэбей Чайна Форчун» с аргентинским дуэтом Эсекьеля Лавесси и Хавьера Маскерано и «Цзянсу Сунин» с бразильцами Рамиресом и Алексом Тейшейрой, а также итальянцами Эдером и Габриэлем Палеттой снова будут грозной силой. По крайней мере, они поборются за место в Лиге чемпионов, куда выйдут три лучшие команды по итогам первенства и обладатель Кубка Китая. 0

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