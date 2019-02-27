Усложнят ли жизнь Халку Феллаини и Хамшик?

Халк и Оскар привели к «Шанхай СИПГ» к чемпионству в 2018-м году

Халк и Оскар привели к «Шанхай СИПГ» к чемпионству в 2018-м году We Ain't Got No History

1 марта стартует новый сезон китайской Суперлиги. Рассказываем, чего ждать от новой кампании, и за кем стоит следить.

Кто перешел?

В межсезонье полузащитник «Барселоны» Паулиньо стал полноценным игроком «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро, тогда как их конкуренты в лице соседей по городу «Гуанчжоу Фули» подписали центрхава «Тоттенхэма» Муса Дембеле за 11 млн фунтов. Еще один звездный новичок, еще один бельгиец и еще один центральный полузащитник в Китае — Маруан Феллаини, приобретенный «Шаньдун Лунэн» у «Манчестер Юнайтед» за 10 млн фунтов.

Лучший бомбардир в истории «Наполи», атакующий хавбек Марек Хамшик обошелся «Далянь Ифан» в 20 млн евро, а нападающий Сандро Вагнер сменил скамейку запасных в «Баварии» на «Тяньцзинь Тэда» Ули Штилике за пять миллионов евро. Тем временем, «Бэйцзин Гоань» удалось защитника сборной Кореи Ким Мин Дже, а бывший форвард «Уотфорда» Одион Игало, забивший 36 голов в 55 матчах местной Суперлиги, из вылетевшего «Чанчунь Ятай» перешел в «Шанхай Шэньхуа».

Примечательно, что количество легионеров в одном клубе ограничено шестью за один сезон. Тем не менее, команды могут иметь только четверых иностраных исполнителей в составе одновременно, и только трое могут сыграны в матче. Кроме того, китайская федерация футбола облагает 100-процентным налогом трансферы зарубежных игроков, а значит сделка по Хамшику в действительности обошлась «Далянь Ифан» в 40 млн евро.

Кто стал новичком?

«Ухань Чжоэр» и «Шэньчжэнь» стали новыми участниками элитного китайского дивизиона.

Вышедший в Суперлигу благодаря голам бразильца Рафаэла Силвы в прошлой кампании первый, возглавляемый экс-полузащитником «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед» Ли Таем, усилился нападающим «Эспаньола» Лео Баптистао и капитаном сборной Камеруна Стефаном Мбиа.

Вторую — самую южную команду в элите — тренирует бывший рулевой мадридского «Реала» Хуан Рамон Лопес Каро. Он же вернул в топ-дивизион Китая «Далянь Ифан» в 2017-м году.

Кто претендент на чемпионство?

Действующий обладатель титула «Шанхай СИПГ» стоит считать фаворитом и нового розыгрыша первенства. Хотя потеря лучшего бомбардира У Лэя, который перебрался в «Эспаньол», а также отсутствие равнозначной замены, означает, что теперь забивать в команде должны другие люди. Тем не менее, немногие в Суперлиге имеют трех легионеров, которые столь же успешны в чемпионате, как Оскар, Элкесон и экс-нападающий «Зенита» Халк.

Доминировавший в китайском чемпионате на протяжении семи лет «Гуанчжоу Эвергранд», который возглавляет обладатель «Золотого мяча»-2006 Фабио Каннаваро также потерял ключевого исполнителя в лице Рикардо Гуларта. Бразилец вернулася на родину в «Палмейрас» на правах аренды. Вместе с тем, наличие атакующего хавбека Талиски, Паулиньо и ветеранистого вингера Юй Ханьчао должно помочь коллективу в борьбе за золото.

Подписание Феллаини также обещает помочь и «Шаньдун Лунэн» претендовать на чемпионство после третьего места в прошлой кампании, особенно если учесть форму атакующего дуэта Грациано Пелле и Диего Тарделли. Обещает выстрелить и «Бэйцзин Гоань», тренируемый экс-наставником «Байера» Роджером Шмидтом. «Императорские гвардейцы» в прошлом сезоне выиграли кубок страны и при этом не потеряли никого из своих зарубежных звезд — Седрика Бакамбу, Ренато Аугусто и Хонатана Виера.

Ожидается прогресс и от «Далянь Ифан», позволивший себе дорогостоящую покупку Хамшика, который присоединится к другим видным легионерам и полузащитникам — Яннику Карраско и Николасу Гайтану. На тренерском мостике команды бывшего рулевого «Реала» Бернда Шустера сменил многократный чемпион корейского первенства и азиатской Лиги чемпионов Чхве Ган Хи. Помочь должна и поддержка болельщиков — по средней посещаемости своих матчей в 30 тысяч зрителей «Синие Ястребы» уступают лишь «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».

«Хэбей Чайна Форчун» с аргентинским дуэтом Эсекьеля Лавесси и Хавьера Маскерано и «Цзянсу Сунин» с бразильцами Рамиресом и Алексом Тейшейрой, а также итальянцами Эдером и Габриэлем Палеттой снова будут грозной силой. По крайней мере, они поборются за место в Лиге чемпионов, куда выйдут три лучшие команды по итогам первенства и обладатель Кубка Китая. 0