Шевченко: Решение по Ракицкому оглашу в марте

Главный тренер сборной Украинырассказал, что уже принял решение касательно

Андрей Шевченко sport.ua 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.

Ракицкий? Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте», — сказал Шевченко в программе Профутбол.

Напомним, 29-летний Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Украинская общественность осудила переход футболиста в российский клуб из-за напряженных отношений между странами. 0