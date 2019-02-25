Шевченко: Решение по Ракицкому оглашу в марте

Андрей Шевченко
sport.ua
«Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.
Ракицкий? Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте», — сказал Шевченко в программе Профутбол.
Напомним, 29-летний Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Украинская общественность осудила переход футболиста в российский клуб из-за напряженных отношений между странами. 0