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    Хави Мартинес принес «Баварии» победу над «Гертой»

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над берлинской «Гертой» (1:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Единственный мяч был забит на 63-й минуте. Хамес Родригес выполнил подачу с углового к линии вратарской гостей, Ярстейн не самым лучшим образом сыграл на выходе, Хави Мартинес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота.

    На 84-й минуте «Герта» осталась в меньшинстве. Карим Рекик получил прямую красную карточку за стычку на своей половине поля с Левандовски.

    «Бавария» одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской «Боруссиией», у которой игра с «Байером» в запасе, а «Герта» расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.

    В следующем туре бундеслиги подопечные Нико Ковача 2 марта на выезде сыграют с менхенгладбахской «Боруссией», а команда из Берлина в тот же день примет «Майнц». 0

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