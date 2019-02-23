Хави Мартинес принес «Баварии» победу над «Гертой»

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над берлинской(1:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча twitter.com/FCBayern 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 63-й минуте. Хамес Родригес выполнил подачу с углового к линии вратарской гостей, Ярстейн не самым лучшим образом сыграл на выходе, Хави Мартинес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота.

На 84-й минуте «Герта» осталась в меньшинстве. Карим Рекик получил прямую красную карточку за стычку на своей половине поля с Левандовски.

«Бавария» одержала третью победу кряду и с 51-м очком сравнялась с лидирующей в таблице дортмундской «Боруссиией», у которой игра с «Байером» в запасе, а «Герта» расположилась на десятой строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре бундеслиги подопечные Нико Ковача 2 марта на выезде сыграют с менхенгладбахской «Боруссией», а команда из Берлина в тот же день примет «Майнц». 0