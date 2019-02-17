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    «Монако» победил «Нант» и покинул зону вылета

    Лига 1 Футбол Франции Монако Нант Анже Ницца Календарь Лиги 1
    В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле переиграл «Нант» — 1:0.

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    Единственный мяч на 13-й минуте забил португальский нападающий хозяев Жельсон Мартинш.

    Российский нападающий монегасков Александр Головин вышел в старте, отыграл 83 минуты и был заменен. Вместо него на поле появился Жорж-Кевин Н'Куду.

    «Монако» с 22 очками покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице. «Нант» расположился на 14-й строчке — 27 очков.

    В следующем туре подопечные Леонарду Жардима 24 февраля примут «Лион», а «канарейки» в тот же день сыграют с «Бордо».

    В другом матче «Анже» на своем поле переиграл «Ниццу»со счетом 3:0. 0

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