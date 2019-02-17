«Монако» победил «Нант» и покинул зону вылета

В матче 25-го тура французской Лиги 1на своем поле переиграл— 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил португальский нападающий хозяев Жельсон Мартинш.

Российский нападающий монегасков Александр Головин вышел в старте, отыграл 83 минуты и был заменен. Вместо него на поле появился Жорж-Кевин Н'Куду.

«Монако» с 22 очками покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице. «Нант» расположился на 14-й строчке — 27 очков.

В следующем туре подопечные Леонарду Жардима 24 февраля примут «Лион», а «канарейки» в тот же день сыграют с «Бордо».

В другом матче «Анже» на своем поле переиграл «Ниццу»со счетом 3:0. 0