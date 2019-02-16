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    Вератти курит, пьет и развлекается почти каждый день, заявил журналист Le Parisien

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    Журналист французской газеты Le Parisien Жюльен Лорен заявил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти ведет сомнительный образ жизни — курит и пьет почти каждый день.

    Марко Верратти
    Марко Верратти
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    «Для меня Верратти был одним из лучших игроков в матче против "Манчестер Юнайтед", потому что не был в форме, не был готов на 100%. За последний месяц он провел всего одну игру.

    На прошлой неделе он тусил до шести утра на дне рождения Неймара. Он курит, пьет и развлекается практически каждый день.

    Когда он выдает такую игру, как на "Олд Траффорд", это просто поразительно, на мой взгляд.

    Думаю, веди он такой образ жизни, как у Криштиану Роналду, например, с таким же отношением к делу, я не могу представить, на каком уровне он был бы среди полузащитников топ-уровня.

    Но его умение сочетать свой нынешний образ жизни и в то же время показывать такой футбол, как с "МЮ", просто невероятно», — сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live.

    В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 23 матча за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. 0

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