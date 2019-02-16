Вератти курит, пьет и развлекается почти каждый день, заявил журналист Le Parisien

Журналист французской газеты Le Parisienзаявил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен»ведет сомнительный образ жизни — курит и пьет почти каждый день.

Марко Верратти twitter.com/PSG_inside 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Для меня Верратти был одним из лучших игроков в матче против "Манчестер Юнайтед", потому что не был в форме, не был готов на 100%. За последний месяц он провел всего одну игру.

На прошлой неделе он тусил до шести утра на дне рождения Неймара. Он курит, пьет и развлекается практически каждый день.

Когда он выдает такую игру, как на "Олд Траффорд", это просто поразительно, на мой взгляд.

Думаю, веди он такой образ жизни, как у Криштиану Роналду, например, с таким же отношением к делу, я не могу представить, на каком уровне он был бы среди полузащитников топ-уровня.

Но его умение сочетать свой нынешний образ жизни и в то же время показывать такой футбол, как с "МЮ", просто невероятно», — сказал Лорен в эфире радио BBC 5 Live.

В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 23 матча за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. 0