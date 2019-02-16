Аллегри: «Ювентус» в хорошем состоянии подходит к Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (3:0).

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«Команда набирает форму. Помимо сложностей в матче с "Пармой", мы хорошо выступили в Серии А. Мы избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и в хорошем состоянии подходим к Лиге чемпионов. Игра против "Атлетико" будет совсем другой.

Надо быть осторожнее и найти подходящий момент, чтобы забить. Крайне важно, чтобы мы достигли нужного результата в первом матче, в противном случае пройти в следующий раунд будет сложно.

Бонуччи и Кьеллини? Если есть игроки, возвращающиеся после травм, я думаю, что было бы хорошо включить их в состав с самого начала и позволить им поиграть», — цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с мадридским «Атлетико». Первая встреча пройдет 20 февраля в Мадриде. Начало игры — в 23:00 по мск. 0