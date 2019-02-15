«Наполи» уверенно победил «Цюрих» в Швейцарии

Швейцарскийпотерпел домашнее поражение от итальянского(1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/en_sscnapoli 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 11-й минуте открыли гости — отличился Лоренцо Инсинье. На 21-й минуте преимущество неаполитанцев удвоил Хосе Кальехон, а на 78-й Кальехон выступил ассистентом для Петра Зелиньски.

Хозяева отквитали один мяч на 83-й минуте — Беньямин Кололли реализовал пенальти.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Неаполе.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч «Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия) — 1:3 (0:2) Голы: Инсинье, 12 (0:1). Кальехон, 21 (0:2). Зелиньски, 77 (0:3). Кололли, 83 — с пенальти (1:3)«Цюрих»: Брехер, Неф, Максе, Бангура, Унтерзее, Харабадзе, Винтер (Сисей, 67), Крюэзиу, Кололли, Домджони (Маркезано, 46), Одей (Хелифи, 80)«Наполи»: Мерет, Малькюи, Гулям (Луперто, 76), Максимович, Кулибали, Аллан (Диавара, 59), Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье (Унас, 68), МиликПредупреждения: Унтерзее, 24. Крюэзиу, 59. Гулям, 73. Диавара, 79. Максимович, 82. Неф, 90+3

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» на своем поле обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 17-й минуте отличился полузащитник Златко Юнузович. На 64-й минуте защитник хозяев Стефано Денсвил сравнял счет.

Победный гол на счету бразильского нападающего «Брюгге» Уэсли, который поразил ворота на 81-й минуте.

Ответный матч пройдет в Австрии 21 февраля. 0