«Наполи» уверенно победил «Цюрих» в Швейцарии

Счет в матче на 11-й минуте открыли гости — отличился Лоренцо Инсинье. На 21-й минуте преимущество неаполитанцев удвоил Хосе Кальехон, а на 78-й Кальехон выступил ассистентом для Петра Зелиньски.
Хозяева отквитали один мяч на 83-й минуте — Беньямин Кололли реализовал пенальти.
Ответный матч пройдет 21 февраля в Неаполе.
В другом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» на своем поле обыграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2:1.
Счет в матче открыли гости — на 17-й минуте отличился полузащитник Златко Юнузович. На 64-й минуте защитник хозяев Стефано Денсвил сравнял счет.
Победный гол на счету бразильского нападающего «Брюгге» Уэсли, который поразил ворота на 81-й минуте.
Ответный матч пройдет в Австрии 21 февраля. 0