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    Россия ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол России Сборная России ФИФА
    Сборная России опустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

    Россия осталась в топ-50
    Россия осталась в топ-50
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    У команды 1424 очка.

    В последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).

    Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.

    1. Бельгия (1727 очков)
    2. Франция (1726)
    3. Бразилия (1676)
    4. Хорватия (1634)
    5. Англия (1631)
    6. Португалия (1614)
    7. Уругвай (1609)
    8. Швейцария (1599)
    9. Испания (1591)
    10. Дания (1589).

    50. Россия (1424). 0

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