Россия ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборнаяопустилась с 48-го на 50-е место в рейтинге

Россия осталась в топ-50 rfs.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

У команды 1424 очка.

В последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589).

…

50. Россия (1424). 0