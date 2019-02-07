Россия ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

Россия осталась в топ-50
rfs.ru
У команды 1424 очка.
В последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Хорватии, Англии и Португалии.
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589).
…
50. Россия (1424). 0