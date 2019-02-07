Дюков покинет «Зенит» в случае победы на выборах президента РФС

Председатель совета директоровзаявил о намерении покинуть свой пост в случае назначения на должность президента

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«В случае если меня выберут президентом РФС, покину пост в "Зените". Совмещение было бы неправильным», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Кандидатуру Дюкова уже поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-лиги. Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин. 0