«Атлетико» потерпел поражение от «Бетиса»

потерпел поражение отв выездном матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Зеленые» набрали три очка благодаря голу Серхио Каналеса, который на 65-й минуте реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Бетис» — «Атлетико» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 65, пенальти Каналес«Бетис»: Лопес, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Барраган, Манди, Каналес, Герреро (Фирпо, 73), Санчес (Гарсия, 84), Каптум, Гуардадо, Леон«Атлетико»: Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Филипе Луис, 46), Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Лемар (Витоло, 63), Корреа (Калинич, 75), Мората, ГризманнПредупреждения: Арьяс (40), Корреа (41), Люка Эрнандес (51), Манди (82), Фирпо (83), Леон (85), Лопес (87)

«Атлетико» упустил возможность сократить отставание от «Барселоны», но остался на втором месте в турнирной таблице (44 очка). «Бетис» идет шестым (32 очка). 0