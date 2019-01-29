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    «Галатасарай» хотел купить Дзюбу

    Трансферы Футбол России Зенит Галатасарай
    «Галатасарай» был готов заплатить «Зениту» за нападающего Артема Дзюбу 11 миллионов евро, сообщает Yeni Akit Gazetesi.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Однако российский форвард ответил отказом на предложение стамбульского клуба, так как продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

    «Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы», — цитирует агента Валериюса Мижигурскиса Sport24.ru.

    В нынешнем розыгрыше РПЛ Артем забил пять голов и сделал две результативные передачи в 16-ти матчах.

    В этом сезоне «Галатасарай» после 19 туров чемпионата Турции занимает второе место, уступая лидирующему «Истанбул Башакшехиру» шесть очков. 0

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