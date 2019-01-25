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    «Спартак» разгромил «Зенит» на «Кубке Матч Премьер»

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    Московский «Спартак» одержал крупную победу над питерским «Зенитом» (3:0) в матче 2-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

    «Спартак»
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    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Разыграли спартаковцы по центру, Ханни сделал мягкий заброс за спины защитников, Георгий Мелкадзе подобрал мяч и протолкнул его мимо Михаила Кержакова.

    В всего спустя минуту «Спартак» забил второй гол. Кержаков сделал неудачную передачу на Маркизио, Гулиев навязал борьбу и отобрал мяч, прошла скидка на Дениса Глушакова, который в касание поразил верхний угол ворот.

    А на 73-й минуте Луис Адриано перехватил мяч после грубейшей ошибки Краневиттера, на скорости убежал один на один и со входа в штрафную пробил мимо Лунёва.

    «Спартак» одержал вторую победу кряду и с шестью очками возглавил турнирную таблицу, а «Зенит» расположился на четвертой строчке, потерпев поражений во второй игре подряд.

    В следующем матче турнира красно-белые 28 января сыграют с «Локомотивом», а подопечные Сергея Семака днем ранее встретятся с «Ростовом».

    Кубок Матч Премьер. 2-й тур
    «Зенит» — «Спартак» — 0:3 (0:2)
    Голы: Мелкадзе, 28; Глушаков, 29; Адриано, 73«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету, Маммана (Иванович, 46), Смольников, Шатов (Ригони, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Кузяев, Дриусси (Заболотный, 58), Дзюба (Мак, 46)«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 64), Гулиев (Айртон, 46), Мельгарехо (Зобнин, 46), Глушаков (Роша, 46), Ломовицкий (Ташаев, 46), Ханни (Умяров, 46), Мелкадзе (Луис Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46)Предупреждения: Нету, 15
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