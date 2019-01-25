«Спартак» разгромил «Зенит» на «Кубке Матч Премьер»

Московскийодержал крупную победу над питерским(3:0) в матче 2-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Разыграли спартаковцы по центру, Ханни сделал мягкий заброс за спины защитников, Георгий Мелкадзе подобрал мяч и протолкнул его мимо Михаила Кержакова.

В всего спустя минуту «Спартак» забил второй гол. Кержаков сделал неудачную передачу на Маркизио, Гулиев навязал борьбу и отобрал мяч, прошла скидка на Дениса Глушакова, который в касание поразил верхний угол ворот.

А на 73-й минуте Луис Адриано перехватил мяч после грубейшей ошибки Краневиттера, на скорости убежал один на один и со входа в штрафную пробил мимо Лунёва.

«Спартак» одержал вторую победу кряду и с шестью очками возглавил турнирную таблицу, а «Зенит» расположился на четвертой строчке, потерпев поражений во второй игре подряд.

В следующем матче турнира красно-белые 28 января сыграют с «Локомотивом», а подопечные Сергея Семака днем ранее встретятся с «Ростовом».