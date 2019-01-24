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    Штоффельсхаус рассказал о критике в адрес Семина

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    Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус заявил, что никогда публично не поднимал вопрос о возможной отставке главного тренера команды Юрия Семина.

    Эрик Штоффельсхаус
    Эрик Штоффельсхаус
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    Ранее Семин выпустил автобиографическую книгу, в которой подверг критике деятельность Штоффельсхауса в «Локомотиве» и отметил, что тот с первого дня своей работы его критиковал и желал его отставки.

    «Это говорят люди, с которыми я за два года общался-то всего пару раз. И вы думаете, я им с порога начинал критиковать тренера? Уточню: первые три месяца я вообще ни с кем не разговаривал, кроме Ильи Геркуса.

    Если тренер успешен, его позиции не подвергаются сомнениям. Если результата не видно, начинаются дискуссии. Для "Локомотива" десятая позиция — трагедия, у меня не было желания на ней задерживаться. Я хотел выигрывать титулы.

    Может быть, кто-то ждал, что я приду и скажу: "У вас здесь всt супер, ребята, продолжаем в том же духе?" Конечно, при этом анализе звучала фамилия Семина, было бы глупо не подвергнуть его действия каким-то сомнениям. Но, опять же, не в прессе, а в клубе.

    Тренер должен рефлексировать, искать свои ошибки. При этом вопросы тогда были не только к тренеру, но и к футболистам. И ответы были найдены верные. В противном случае "Локомотив" не стал бы чемпионом», — приводит слова Штоффельсхауса «Спорт День за Днем». 0

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