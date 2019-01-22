«Генгам» и «Тулуза» вышли в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Францииодержала домашнюю победу надв серии пенальти — 4:4 (4:3 — по пенальти).

В основное время матча голы на свой счёт в составе «Тулузы» записали Мануэль Гарсия (68) и Аарон Исека (44, 82), который оформил дубль.

За «Реймс» забили Булайе Диа (47), Реми Уден (77) и Ксавье Шавалерен (87).

В дополнительное время команды обменялись голами — на 108-й минуте мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Реймса» Матьё Кафало, а а на 119-й минуте форвард «Тулузы» Макс-Ален Грандель реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Тулуза».

В параллельных матчах 1/16 финала Кубка Франции «Генгам» в дополнительное время обыграл «Нанси» (2:1), «Андрезьё» уступил клубу «Лион-Дюшер» (1:2), а «Вильфранш-Божоле» обыграл «Ле-Эрбье» (2:0). 0