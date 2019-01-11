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    Экс-защитник сборной Германии завершил карьеру

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    Экс-защитник сборной Германии Роберт Хут заявил, что завершил карьеру.

    Роберт Хут
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    Об этом 34-летний футболист сообщил в своем аккаунте в Twitter, опровергая информацию о возможном переходе в «Дерби Каунти»

    «Я закончил карьеру! Просто не стал плакаться об этом в интервью», — сообщил Хут.

    Последним клубом Хута был «Лестер», за который защитник выступал с 2015 по 2018 годы. Также немец играл за «Сток Сити», «Мидлсборо» и «Челси».

    В составе «Лестера» и «Челси» (дважды) Хут становился чемпионом Англии.

    За сборную Германии защитник провел 19 матчей и забил два гола. 0

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