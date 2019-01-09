Президент «Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 160 миллионов

Президентрассказал, что не стал продавать полузащитника командыза 160 миллионов евро.

«Мы хотим построить команду, которая будет побеждать, и продолжим усиливать ее. Если бы у меня были другие планы, то я продал бы Милинкович-Савича за 160 миллионов евро, однако я этого не сделал», — цитирует Лотито Football Italia.

«Не думаю, что любой другой президент футбольного клуба в мире поступил бы в этой ситуации так же», — добавил президент римского клуба.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда топ-клубов. 0