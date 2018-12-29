УЕФА выступил с заявлением по ситуации с Кулибали

В УЕФА осудили поведение болельщиков, оскорблявших по расовому признаку защитника «Наполи»в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0).

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«УЕФА и FIFPro совместно осудили расистское поведение по отношению к игроку "Наполи" Калиду Кулибали на матче серии А между "Интером" и "Наполи", который состоялся в среду в Милане.

Обе организации приветствуют оперативные меры, предпринятые футбольными властями Италии, которые ввели санкции в отношении "Интера".

Миланский клуб проведет два следующих домашних матча за закрытыми дверями, а третий матч будет частично закрытым.

Но FIFPro и УЕФА очень обеспокоены этим неприемлемым расистским инцидентом и тем, что на первый взгляд выглядит как несоблюдение широко признанного трехэтапного антирасистского протокола.

В адрес Кулибали, сенегальского и французского защитника, скандировали расистские выкрики, и, несмотря на объявления диктора стадиона, скандирование не прекращалось.

Более того, похоже, что тренерский штаб "Наполи" до этого уже несколько раз информировал рефери о расистских выкриках.

Обе организации считают, что расистские выкрики в адрес Кулибали, который был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки, неприемлемы и не имеют места в футболе.

FIFPro и УЕФА поддерживают любые дополнительные меры итальянских футбольных властей, которые будут приняты для борьбы с расизмом на стадионах, в отношении чего FIFPro и УЕФА придерживаются политики нулевой терпимости», — говорится в заявлении организации.

Напомним, что после этой победы миланцы сократили отставание от «Наполи» до 5 очков. «Интер» идет 3-м, набрав 36 очков, а команда Карло Анчелотти занимает второе место с 41-м очком. 0