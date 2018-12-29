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    АПЛ. «Тоттэнхэм» принимает «Вулверхэмптон», «Арсенал» в гостях у «Ливерпуля»

    Подробности матчей 20 тура Английской Премьер-лиги

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    С 29 по 30 декабря в Англии пройдут матчи 20 тура Премьер-лиги. Центральным матчем тура станет встреча «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала» на «Энфилде».
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    «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»

    «Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед»

    «Ливерпуль» — «Арсенал»

    29 декабря, 20:30

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    30 декабря, 15:00

    «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед»

    30 декабря, 17:15

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    30 декабря, 17:15

    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

    30 декабря, 19:30

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