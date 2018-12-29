АПЛ. «Тоттэнхэм» принимает «Вулверхэмптон», «Арсенал» в гостях у «Ливерпуля»
Подробности матчей 20 тура Английской Премьер-лиги
С 29 по 30 декабря в Англии пройдут матчи 20 тура Премьер-лиги. Центральным матчем тура станет встреча «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала» на «Энфилде».
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»
«Фулхэм» — «Хаддерсфилд Таун»
«Лестер Сити» — «Кардифф Сити»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»
«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Ливерпуль» — «Арсенал»
29 декабря, 20:30
«Кристал Пэлас» — «Челси»
30 декабря, 15:00
«Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед»
30 декабря, 17:15
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
30 декабря, 17:15
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
30 декабря, 19:30
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