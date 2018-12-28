ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ
  • 00:17
    • ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в Евролиге
  • 22:22
    • Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс»
  • 19:47
    • «Слават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе
  • 18:54
    • ЦСКА интересен нападающий «Брюгге»
  • 17:57
    • «Сибирь» справилась с «Авангардом»
    Все новости спорта

    Сарри: Чемпионский титул разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

    Челси Ливерпуль Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что чемпионский титул в Англии разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В последних трех домашних играх они сумели не пропустить, также они очень опасны на контратаках. Нам придется сыграть с очень опасной командой, особенно с учетом того, что это будет выездной матч.

    Борьба за чемпионство? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

    Теперь есть небольшой отрыв, но я думаю, "горожане" способны его отыграть. Думаю, титул разыграют именно эти команды», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

    «Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 40 очков после 19 туров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии
  • 25/12/2018 в 22:04
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Коламбус» Панарина и Бобровского обыграет «Торонто» Зайцева
  • «Коламбус» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Россия и Чехия могут сыграть результативно на МЧМ
  • Россия U20 — Чехия U20. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Адмирал» попробует не пропустить быстрый гол от СКА
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол Итоги-2018. Три лучших матча годаВспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года 27/12/2018 в 20:200
  • 14:14
    • Модрич отказался от первого предложения «Реала» по новому контракту
  • 01:03
    • УЕФА выступил с заявлением по ситуации с Кулибали
  • 00:51
    • Эмери: Хотели подписать Салаха в ПСЖ, но у нас возникли сомнения
    Александр Романов Хоккей Российская молодежь начала ЧМ с победыОбзор СМИ — о победе сборной России в стартовом поединке МЧМ-2019 над Данией Вчера в 10:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «Автомобилист» и ЦСКА побеждать?
  • 3.39
    •
  • 00:37
    • Петраков: Новость о увольнении гендиректора «Томи» — шок
  • 00:00
    • Агент: Ригони покинет «Зенит»
  • 23:50
    • Сарри: Чемпионский титул разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги Вчера в 00:530
  • 23:31
    • «Торпедо» по буллитам победило рижское «Динамо»
  • 23:00
    • «Нефтехимик» уступил «Словану», потерпев шестое поражение подряд
  • 22:50
    • Хачанов уступил Джоковичу на выставочном турнире в Абу-Даби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие