Сарри: Чемпионский титул разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси»заявил, что чемпионский титул в Англии разыграют

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«В последних трех домашних играх они сумели не пропустить, также они очень опасны на контратаках. Нам придется сыграть с очень опасной командой, особенно с учетом того, что это будет выездной матч.

Борьба за чемпионство? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Теперь есть небольшой отрыв, но я думаю, "горожане" способны его отыграть. Думаю, титул разыграют именно эти команды», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 40 очков после 19 туров. 0