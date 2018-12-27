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    Месси был бы рад возвращению Неймара

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию о возможном возвращении в каталонский клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «Уход Неймара из "Пари Сен-Жермен" кажется мне сложно осуществимым. Мы были бы рады его возвращению, учитывая его статус как игрока и значимость для раздевалки.

    Мы с ним хорошие друзья, пережившие много прекрасных и не очень приятных моментов. Но "Пари Сен-Жермен" не допустит, чтобы Неймар покинул команду», — цитирует Месси Marca.

    Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Перед началом сезона 2017/18 бразилец перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро. 0

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