Месси был бы рад возвращению Неймара

Нападающий «Барселоны»прокомментировал информацию о возможном возвращении в каталонский клуб форварда «Пари Сен-Жермен»

«Уход Неймара из "Пари Сен-Жермен" кажется мне сложно осуществимым. Мы были бы рады его возвращению, учитывая его статус как игрока и значимость для раздевалки.

Мы с ним хорошие друзья, пережившие много прекрасных и не очень приятных моментов. Но "Пари Сен-Жермен" не допустит, чтобы Неймар покинул команду», — цитирует Месси Marca.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Перед началом сезона 2017/18 бразилец перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро. 0