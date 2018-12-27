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    Татарстан выдвинул Дюкова на пост президента РФС

    РФС Футбол России Зенит Рубин
    Федерация футбола Татарстана выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».

    Александр Дюков
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    Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций — членов Российского футбольного союза.

    Свои голоса за Дюкова, помимо Федерации футбола Татарстана, отдали «Рубин», «Нефтехимик» и КАМАЗ.

    Дюков с 2008 по 2017 годы был президентом «Зенита». Также он входит в исполком РФС и возглавляет комитет программ развития футбола.

    Выборы нового президента РФС состоятся в конце февраля 2019 года, а до 12 января пройдет выдвижение кандидатов на новый пост.

    До этого времени временное руководство перешло к Сергею Прядкину. 0

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