«Краснодар» нацелился на хавбека АИКа

намерен приобрести полузащитника АИКа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbaldet.

По информации издания, российский клуб предложил за 23-летнего шведского футболиста 4,5 млн. евро.

«Мы обычно не комментируем сделки, которые ещё не заключены. Ранее мы подтвердили, что интерес к Олссону существует со стороны нескольких команд. Более точная информация появится чуть позже», — отметил директор АИКа Бьорн Вестстрем.

В услугах Олссона был заинтересован также итальянский «Удинезе», однако «Краснодар» сделал самое выгодное предложение. 20% от сделки получит датский «Мидтьюллан», из которого Олссон перешёл в АИК.

Олссон выступает в составе АИКа с 2017 года. Полузащитник стал лучшим игроком последнего чемпионата Швеции, забив 5 голов за 29 матчей. 0