«Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»

Лондонскийпотерпел выездное поражение от(2:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей два мяча на свой счет записал Дэнни Ингс (20, 44), еще один гол забил Чарльз Остин (85).

Дублем за «канониров» отметился Генрих Мхитарян (28-я и 53-я минуты).

«Арсенал», набрав 34 очка, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

«Арсенал» прервал свою серию без поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала 14 встреч. После этой игры также завершилась беспроигрышная серия лондонской команды из 22 матчей во всех турнирах. 0