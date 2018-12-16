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    «Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Саутгемптон Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» потерпел выездное поражение от «Саутгемптона» (2:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

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    В составе победителей два мяча на свой счет записал Дэнни Ингс (20, 44), еще один гол забил Чарльз Остин (85).

    Дублем за «канониров» отметился Генрих Мхитарян (28-я и 53-я минуты).

    «Арсенал», набрав 34 очка, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

    «Арсенал» прервал свою серию без поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала 14 встреч. После этой игры также завершилась беспроигрышная серия лондонской команды из 22 матчей во всех турнирах. 0

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